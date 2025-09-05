05.09.2025 09:40 Віталій Хіневич

Тимчасово відключать газ у частині Салтівського району Харкова

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи у Салтівському районі Харкова.

З 9 вересня по 11 вересня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» будуть проводити роботи на газових мережах у Салтівському районі міста, передає РЕДПОСТ.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам.

Список адрес, за якими буде припинено газопостачання, можна переглянути за посиланням.

«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», - йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники комунального підприємства Харкова підбили підсумки своєї діяльності за літній період.