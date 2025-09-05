    
Главная Новини Харкова ЖКГ Тимчасово відключать газ у частині Салтівського району Харкова
05.09.2025  09:40   Віталій Хіневич

Тимчасово відключать газ у частині Салтівського району Харкова

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи у Салтівському районі Харкова.

 
З 9 вересня по 11 вересня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» будуть проводити роботи на газових мережах у Салтівському районі міста, передає РЕДПОСТ.
 
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам.
 
Список адрес, за якими буде припинено газопостачання, можна переглянути за посиланням.
 
«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
 
Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», - йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники комунального підприємства Харкова підбили підсумки своєї діяльності за літній період.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.09 ЖКГ У Харкові на вулиці Кричевського триває відновлення житлового будинку 05.09 ЖКГ У Лозівському районі тривають роботи з відновлення електропостачання після ворожого обстрілу 05.09 ЖКГ Працівники комунального підприємства Харкова підбили підсумки своєї діяльності за літній період
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 