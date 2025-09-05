05.09.2025 08:55

Працівники комунального підприємства Харкова підбили підсумки своєї діяльності за літній період

Комунальники щоденно обслуговують двори близько 7 тисяч багатоквартирних будинків, здійснюють санітарне очищення території площею понад 1,5 тис. га.



Працівники комунального підприємства Харкова підбили підсумки своєї діяльності за літній період



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП ''Шляхрембуд''.

Філія “Благоустрій” КП ''Шляхрембуд'' підбила підсумки своєї роботи за літній період.

Також упродовж літа у межах заходів з догляду за зеленими насадженнями проведено санітарну обрізку понад 67 тис. кущів, стрижку живоплоту протяжністю близько 11 тис. погонних метрів. Щомісяця фахівці філії проводили покіс трави на прибудинковій території площею понад 1 тис. га.

Окрему увагу приділили ліквідації наслідків негоди та догляду за деревами: працівники розкряжували понад 13 тис. кубометрів повалених і пошкоджених дерев та гілок.

Також не припинялися роботи з догляду за клумбами і квітниками. Було висаджено понад 6 тис. багаторічних та більше ніж 28 тис. однорічних квітів. Ще один напрям роботи – оновлення зовнішнього вигляду об’єктів благоустрою. За три місяці було пофарбовано понад 23 тис. елементів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram