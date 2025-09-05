05.09.2025 08:52

У харківському метро пройшов концерт (фото)

Концерт дитячих колективів, присвячений початку навчального року, відбувся у Харківському метрополітені.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Фотогалерея