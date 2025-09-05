05.09.2025 08:30 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 4 вересня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3301 вакансія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

1. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн.

2. Машиніст навантажувальної машини – 50 000 грн.

3. Обвалювальник м'яса – 40 000 грн.

4. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 600 грн.

5. Монтажник – 30 000 грн.

6. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування – 29 900 грн.

7. Машиніст крана – 25 000 грн.

8. Фахівець з методів розширення ринку збуту – 24 900 грн.

9. Менеджер з логістики – 23 000 грн.

10. Начальник планово-економічного відділу – 20 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.

