05.09.2025  08:30   Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 4 вересня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3301 вакансія.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • 1. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн.           
  • 2. Машиніст навантажувальної машини  – 50 000 грн.           
  • 3. Обвалювальник м'яса – 40 000 грн.           
  • 4. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 600 грн.           
  • 5. Монтажник – 30 000 грн.            
  • 6. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування – 29 900 грн.           
  • 7. Машиніст крана – 25 000 грн.           
  • 8. Фахівець з методів розширення ринку збуту – 24 900 грн.           
  • 9. Менеджер з логістики – 23 000 грн.           
  • 10. Начальник планово-економічного відділу – 20 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
           
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.            
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
 
