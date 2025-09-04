04.09.2025 21:34

У Харкові відзначили кращіх підприємців міста (фото)

У Харкові відбулися урочистості з нагоди прийдешнього Дня підприємця України.



Як повідомляє РЕДПОСТ, перший заступник міського голови Олександр Новак привітав підприємців з професійним святом та подякував їм за стійкість у найскладніші часи.

«Ваша героїчна праця в прифронтовому Харкові - це те, що дозволяє нашому місту жити і працювати, а нашим захисникам - боронити країну. Підтримка бізнесу - пріоритет міської влади. Вже близько двох років підприємці звільнені від місцевих податків, діють програми підтримки, і за нашою ініціативою запроваджена урядова програма для прифронтових міст - з соціальними напрямами та підтримкою бізнесу, включно зі страхуванням воєнних ризиків та компенсаціями за пошкоджені об’єкти. Вітаю вас, і нехай мирний час настане якнайшвидше!» - звернувся до присутніх Олександр Новак.

З нагоди свята перший заступник мера вручив представникам малого та середнього бізнесу нагрудні знаки «За заслуги перед містом-героєм України Харків» та цінні подарунки - годинники.