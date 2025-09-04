    
Главная Новини Харкова Влада У Харкові відзначили кращіх підприємців міста (фото)
04.09.2025  21:34   

У Харкові відзначили кращіх підприємців міста (фото)

У Харкові відбулися урочистості з нагоди прийдешнього Дня підприємця України.


У Харкові відзначили кращіх підприємців міста (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, перший заступник міського голови Олександр Новак привітав підприємців з професійним святом та подякував їм за стійкість у найскладніші часи.
 
«Ваша героїчна праця в прифронтовому Харкові - це те, що дозволяє нашому місту жити і працювати, а нашим захисникам - боронити країну. Підтримка бізнесу - пріоритет міської влади. Вже близько двох років підприємці звільнені від місцевих податків, діють програми підтримки, і за нашою ініціативою запроваджена урядова програма для прифронтових міст - з соціальними напрямами та підтримкою бізнесу, включно зі страхуванням воєнних ризиків та компенсаціями за пошкоджені об’єкти. Вітаю вас, і нехай мирний час настане якнайшвидше!» - звернувся до присутніх Олександр Новак. 
 
 
 
 
 
 
 
З нагоди свята перший заступник мера вручив представникам малого та середнього бізнесу нагрудні знаки «За заслуги перед містом-героєм України Харків» та цінні подарунки - годинники.
 
 
Тэги:  подія, підприємці, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.09 Освіта Це було складне будівництво, адже безпека - на першому місці - Ігор Терехов 31.08 Суспільство Які зміни чекають на українців з вересня 2025 року 29.08 Суспільство У Харкові відкрили меморіальну дошку Вероніці Кожушко  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 