04.09.2025 21:09 Дмитро Колонєй

Пішов з життя великий модельєр Джорджо Армані

Знаменитий творець моди пройшов шлях від різнороба до титана індустрії.



Пішов з життя великий модельєр Джорджо Армані



Майбутня знаменитість народився 11 липня 1934 року в місті П'яченца на півночі Італії, а 1949-го переїхав із сім'єю до Мілана, пише РЕДПОСТ.

На ранньому етапі Армані дуже цікавився медициною та вступив на медичний факультет Міланського університету, але невдовзі охолодів до цієї науки, забрав документи після другого курсу, попрацював помічником фотографа та пішов служити до армії.

Повернувшись додому, 1957 року він влаштувався підсобним робітником у великий міланський універмаг «Рінашенте», де й почався його шлях до вершин всесвітньої моди.

Спочатку він був лише різноробом, але досить швидко йому довірили оформлення вітрин, а потім перевели у відділ закупівель одягу.

Завдяки своєму чуття і почуття стилю, вже у 1961 році, у свої 27 років, Армані став асистентом модельєра Ніно Черутті, який довірив йому кроїти, шити та будувати лекала.

За словами Армані, ті шість років роботи у Черутті стали для нього найважливішою школою в його професії.

Починаючи з 1970 року, Джорджо Армані створював моделі одягу для декількох італійських марок. А 1975-го в міланському готелі Plaza Hotel він представив свою першу власну колекцію – лінію prêt-à-porter для сезону «весна-літо 1976».

З того часу Армані міцно зайняв своє місце серед найуспішніших модельєрів та безнесменів сучасності, заснувавши на початку 1980-х компанії Giorgio Armani USA, Emporio Armani та Armani Jeans, і випустивши кілька лінійок парфуму.

За свою кар'єру він також створив костюми до кількох європейських та голлівудських фільмів, розробляв форму для гравців футбольного клубу «Челсі» та для італійських прапороносців на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Турині у 2006 році.

У кар'єрі він стикався і з критикою, наприклад, у 2015 році, коли заявив, що гомосексуальним чоловікам «не обов'язково одягатися гомосексуально».

2014-го його компанія також врегулювала фінансові претензії з італійськими податковими органами щодо офшорних дочірніх структур.

Армані також був пристрасним уболівальником: підтримував футбольний клуб «Інтер» (Серія А) та володів баскетбольною командою «Олімпія Мілано».

За свої заслуги у моді Армані був нагороджений французьким Орденом Почесного легіону та італійським орденом «За заслуги у праці».

Побоювання щодо здоров'я модельєра з'явилися у червні цього року, коли він пропустив Міланський тиждень моди. У липні 2025 року він керував кутюрним показом у Парижі, але вже віддалено зі свого будинку у Мілані.

Помер Джорджо Армані на 92 рці життя під час відновлення вдома після госпіталізації, що трималося в секреті до кінця.