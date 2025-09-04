04.09.2025 20:22

Дорожники Харкова виконали поточний ремонт на вулиці Євгена Котляра

Де ще працювали фахівці підприємства та які роботи виконували розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, шляховики провели ремонтні роботи на вулиці Євгена Котляра, які охопили ділянку дороги від вул. Благовіщенської до вул. Чоботарської загальною довжиною 650 м. Для ремонту було використано близько 1,2 тис. т асфальтобетонної суміші.

На вул. Шевченка,бригада підприємства нанесла дорожню розмітку на нещодавно заасфальтовану проїжджу частину

Щодня на дорогах міста працюють близько 200 одиниць спецтехніки та понад 190 дорожніх робітників, які ремонтують внутрішньоквартальні дороги, відновлюють асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами тощо.