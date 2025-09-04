04.09.2025 18:56 Дмитро Колонєй

На Харківщині викриті корупційні схеми на десятки мільйонів гривень

Прокурори Харківщини розслідують нові зловживання.



Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Харківської обласної прокуратури та окружних прокуратур спільно з іншими правоохоронними органами оголосили підозру 27 особам. Загальні збитки становлять майже 45 млн гривень.

Зловживання з бюджетними коштами

Директор приватного підприємства та керівник і заступник виробничого підрозділу «Локомотивне депо Лозова» організували схему під час капітального ремонту будівлі критого пункту технічного обслуговування локомотивів. Сума збитків – 860 тис. гривень.

Ще один директор ТОВ привласнив понад 200 тис. грн під час виконання договору про закупівлю вугілля.

Інший очільник підприємства підписував фіктивні акти з завищеними обсягами матеріалів під час ремонту доріг та тротуарів у Харкові. Це призвело до привласнення майже 450 тис. грн бюджетних коштів.

Рейдерство

Викрито факт фактичного захоплення фірми. Державний реєстратор Малоданилівської селищної ради Харківського району безпідставно призначив іншу особу директором підприємства та змінив склад його засновників. «Новий власник» заволодів часткою засновниці підприємства з іноземними інвестиціями. Обом ділкам повідомлено про підозру. Сума завданих збитків становить 8,4 млн гривень.

«Мертві душі», бронь та привласнення коштів

Директор іншого комунального підприємства разом із фізичною особою привласнили понад 350 тис. грн через незаконне нарахування премій та заробітної плати.

Злочини проти довкілля

У Харкові підприємець протягом кількох років організував незаконне складування будівельних та побутових відходів на земельних ділянках. Експерти підтвердили забруднення ґрунту небезпечними речовинами. Збитки – понад 4,8 млн гривень.

У Богодухівському районі директор комунального підприємства допустив порушення у функціонуванні очисних споруд, що спричинило забруднення земель та скиди шкідливих речовин у річку. Матеріальна шкода перевищила 400 тис. гривень.

Захоплення земель

Директор підприємства самовільно зайняв земельну ділянку у Харкові вартістю понад 10 млн грн та використовував її як стоянку для великогабаритного транспорту. Громаді завдано шкоди майже на 300 тис. гривень.

Керівник ТОВ захопив землю поблизу Харкова, що перебуває у постійному користуванні АТ «Укрзалізниця», і збудував на ній кілька об’єктів без дозвільних документів. Збитки – майже 700 тис. гривень.

Зловживання під час облаштування укриттів у закладах освіти

Директор ТОВ заволодів майже 7,5 млн грн при розробці технічної документації на будівництві укриттів для навчальних закладів.

Начальниця Управління освіти Чугуївської міської ради неналежно виконала службові обов’язки під час виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд у школах. Збитки – майже 1,4 млн гривень.

Порушення у сфері медицини

Підприємець неналежно здійснив технічний нагляд за капітальним ремонтом відділення лікарні у Харкові. Громада міств втратила понад 1,3 млн гривень.

Зловживання у лісовому господарстві

Колишній виконувач обов’язків директора державного підприємства «Жовтневе лісове господарство» здійснював відпуск лісопродукції без дотримання умов повної передоплати, що передбачено обов’язковими умовами договорів поставки. Внаслідок цього лісгосп втратив понад 5,5 млн гривень.

Службова недбалість

Директор геріатричного пансіонату поблизу Харкова закупив електроенергію за завищеними цінами. Збитки – майже 420 тис. гривень.

В.о. начальника філії комунального підприємства неналежно виконував обов’язки під час робіт зі встановлення індивідуального теплового пункту у житловому будинку в Харкові, внаслідок чого підряднику надлишково перерахували майже 600 тис. гривень.

Протидія «чорному бізнесу»

Четверо чоловіків організували незаконне виробництво тютюнових виробів з метою подальшого продажу.

В залежності від вчинених злочинів дії осіб кваліфіковано за ст. 114-1, 191, 197-1, 204, 206-2, 239, 365-2, 366, 367 тощо.

Прокуратура підготувала клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад.