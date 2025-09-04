04.09.2025 18:27

Бригади комунальників прочистили 155 км каналізаційних мереж Харкова

Які роботи наразі ведуть комунальники розповіли у комплексі «Харківводовідведення».

Як повідомляє РЕДПОСТ фахівці підприємства з початку року

замінили понад 1,5 км зношених колекторів

відновили 550 оглядових колодязів,

прочистили 155 км каналізаційних мереж.

Наразі, за словами начальника дільниці з ремонту мереж каналізації В’ячеслава Язикова, бригади завершують капремонт камери на вул. Михайла Водяного в Індустріальному районі на магістралі, яка проходить на глибині близько 6 метрів та приймає стоки з житлових кварталів і приватного сектору.

"Щоб не створювати незручностей мешканцям, ми заздалегідь налагодили процес перекачування. Зараз ремонт вийшов на фінішний етап, завершити роботи плануємо наступного тижня", - зазначив В’ячеслав Язиков.

Також в Основ’янському районі розпочалася реконструкція оглядового колодязя та трубопроводу на пр. Аерокосмічному.

Ревізійні та відновлювальні роботи на об’єктах водовідведення проводяться по всьому місту.

