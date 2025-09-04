04.09.2025 18:27
Бригади комунальників прочистили 155 км каналізаційних мереж Харкова
Які роботи наразі ведуть комунальники розповіли у комплексі «Харківводовідведення».
Як повідомляє РЕДПОСТ
фахівці підприємства з початку року
-
замінили понад 1,5 км зношених колекторів
-
відновили 550 оглядових колодязів,
-
прочистили 155 км каналізаційних мереж.
Наразі, за словами начальника дільниці з ремонту мереж каналізації В’ячеслава Язикова, бригади завершують капремонт камери на вул. Михайла Водяного в Індустріальному районі на магістралі, яка проходить на глибині близько 6 метрів та приймає стоки з житлових кварталів і приватного сектору.
"Щоб не створювати незручностей мешканцям, ми заздалегідь налагодили процес перекачування. Зараз ремонт вийшов на фінішний етап, завершити роботи плануємо наступного тижня", - зазначив В’ячеслав Язиков.
Також в Основ’янському районі розпочалася реконструкція оглядового колодязя та трубопроводу на пр. Аерокосмічному.
Ревізійні та відновлювальні роботи на об’єктах водовідведення проводяться по всьому місту.
