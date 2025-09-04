    
04.09.2025  18:27   

Бригади комунальників прочистили 155 км каналізаційних мереж Харкова

Які роботи наразі ведуть комунальники розповіли у комплексі «Харківводовідведення».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ фахівці підприємства  з початку року
  • замінили понад 1,5 км зношених колекторів
  • відновили 550 оглядових колодязів,
  • прочистили 155 км каналізаційних мереж.
Наразі, за словами начальника дільниці з ремонту мереж каналізації В’ячеслава Язикова, бригади завершують капремонт камери на вул. Михайла Водяного в Індустріальному районі на магістралі, яка  проходить на глибині близько 6 метрів та приймає стоки з житлових кварталів і приватного сектору.
 
 
"Щоб не створювати незручностей мешканцям, ми заздалегідь налагодили процес перекачування. Зараз ремонт вийшов на фінішний етап, завершити роботи плануємо наступного тижня", - зазначив В’ячеслав Язиков.
 
Також в Основ’янському районі розпочалася реконструкція оглядового колодязя та трубопроводу на пр. Аерокосмічному.
 
 
Ревізійні та відновлювальні роботи на об’єктах водовідведення проводяться по всьому місту. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтники Харкова завершують підготовку внутрішньобудинкових електромереж до зими.
 
