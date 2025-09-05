05.09.2025 08:05
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
Протягом доби з 4 по 5 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів.
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп’янському, Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах області:
У с. Нечволодівка Куп'янського району горіли трава та сміття на площі 45 м кв.
Між. с. Знам'янка та с. Мануйлове Харківського району горіла трава на площі 500 м кв.
У с. Лозовенька Ізюмського району горіла складська будівля та трава.
У м. Богодухів горіли конструктивні елементи триповерхового корпусу навчального закладу на площі 100 м кв.
У с. Хотімля Чугуївського району внаслідок влучання БпЛА в проїжджу частину загинуло 3 людини (2 чоловіки 1981, 1984 р.н. та жінка 2000 р.н.) та постраждало 4 особи (чоловіки 1992, 1993, 1983,1978 р.н.) госпіталізовані до лікарні. Пожежі не було.
За добу ліквідовано 12 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 3 га.
Наразі триває ліквідація 2 лісових пожеж на території Ізюмського району.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 95 одиниць вибухонебезпечних предметів.
