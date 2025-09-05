05.09.2025 09:15 Віталій Хіневич

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

У с. Хотімля Старосалтівської громади загинули 45-річний і 40-річний чоловіки та 25-річна жінка, постраждали чоловіки 32, 42 і 47 років; у м. Куп’янськ постраждав 60-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждали 28-річний чоловік і 18-річна жінка.

Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету у сел. Козача Лопань Дергачівської громади загинули 41-річний і 51-річний чоловіки, постраждали 36-річний і 51-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета (тип встановлюється);

2 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Ланцет»;

1 БпЛА типу «Молнія».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено будівлю коледжу (м. Богодухів);

у Лозівському районі пошкоджено кіоск (с. Верхня Самара).

Упродовж минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп’янська, Петропавлівки й Новоплатонівки.

