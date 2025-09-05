    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення
05.09.2025  09:15   Віталій Хіневич

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У с. Хотімля Старосалтівської громади загинули 45-річний і 40-річний чоловіки та 25-річна жінка, постраждали чоловіки 32, 42 і 47 років; у м. Куп’янськ постраждав 60-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждали 28-річний чоловік і 18-річна жінка.
 
Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету у сел. Козача Лопань Дергачівської громади загинули 41-річний і 51-річний чоловіки, постраждали 36-річний і 51-річний чоловіки.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 2 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія». 
 
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Богодухівському районі пошкоджено будівлю коледжу (м. Богодухів);
  • у Лозівському районі пошкоджено кіоск (с. Верхня Самара).
Упродовж минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп’янська, Петропавлівки й Новоплатонівки.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 4 по 5 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.09 Надзвичайні події За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами 04.09 Надзвичайні події Рятувальники оприлюднили кадри ліквідації пожеж на Харківщині, спричинених ворожими атаками 04.09 Надзвичайні події За добу на Харківщині від обстрілів постраждало 6 людей
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 