05.09.2025 09:15 Віталій Хіневич
У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.
У с. Хотімля Старосалтівської громади загинули 45-річний і 40-річний чоловіки та 25-річна жінка, постраждали чоловіки 32, 42 і 47 років; у м. Куп’янськ постраждав 60-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждали 28-річний чоловік і 18-річна жінка.
Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету у сел. Козача Лопань Дергачівської громади загинули 41-річний і 51-річний чоловіки, постраждали 36-річний і 51-річний чоловіки.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
1 ракета (тип встановлюється);
-
2 БпЛА типу «Герань-2»;
-
2 БпЛА типу «Ланцет»;
-
1 БпЛА типу «Молнія».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Богодухівському районі пошкоджено будівлю коледжу (м. Богодухів);
-
у Лозівському районі пошкоджено кіоск (с. Верхня Самара).
Упродовж минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп’янська, Петропавлівки й Новоплатонівки.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби з 4 по 5 вересня рятувальники
Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости