09.09.2025 07:30 Рита Парфенова

9 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

9 вересня професійне свято відзначають косметологи, виробники та продавці косметики, пластичні хірурги, працівники модельного бізнесу – Міжнародний день краси.

ХХ століття стало революційним у сфері косметології. Міжнародний комітет естетики та косметології СІДЕСКО виявив ініціативу створення Міжнародного дня краси, який відзначається щорічно 9 вересня.



З 1995 року цього дня у світі особливо вітається все красиве, прекрасне, що приносить естетичну та моральну насолоду. Тому у багатьох містах та країнах саме 9 вересня повсюдно проводяться конкурси краси.

* * *

9 вересня в Україні та світі відзначають Всесвітній день сільського господарства. Це свято покликане наголосити на важливості аграрного сектору для життя людства, ролі фермерів і працівників села у забезпеченні продовольчої безпеки та звернути увагу на проблеми розвитку сільських територій.



Всесвітній день сільського господарства (World Agriculture Day) є можливістю вшанувати одну з найдавніших сфер діяльності людини – землеробство та тваринництво.



Цей день символізує не лише повагу до щоденної праці мільйонів аграріїв, а й нагадує про виклики сучасності, з якими стикається сільське господарство у глобальному вимірі.

* * *

Всесвітній день електромобілів відзначається щорічно 9 вересня. Цей день був започаткований для популяризації електричних транспортних засобів та підвищення обізнаності про їхні переваги, зокрема екологічність, зменшення залежності від викопного палива та зниження шумового забруднення у містах

* * *

А ще сьогодні День тестувальника або тестера (неофіційне свято) – наголошується на згадку про жартівливий випадок знаходження помилки.



За легендою, 9 вересня 1945 року вчені Гарвардського університету, які тестували обчислювальну машину Mark II Aiken Relay Calculator, знайшли метелика, що застряг між контактами електромеханічного реле.



Виконана робота вимагала опису, і слово було знайдено – «debugging» (дослівно: рятування від комахи) – так і нині називається процес виявлення та усунення багів – причин неправильної роботи комп'ютера.

* * *

Починаючи з 2012 року, щорічно 9 вересня в світі відзначають Міжнародний день судоку. Судоку грається на ігровому полі, що складається з клітин 9 на 9, всього 81 клітка. Вибір дати для свята, як бачите невипадковий – 9-й день 9-го місяця, це дуже символічно.

Православні свяnа та прикмети дня

За Новоюліанським календарем сьогодні українські віряни вшановують пам’ять праведних Богоотців Іоакима і Анни.



В народі 9 вересня носило назву Осенини або Анна Осіння. У народному календарі це було важливе «переламне» свято: вважалося, що після нього літо остаточно відходить, а природа входить у нову пору року. Подекуди ще казали «Бабине літо з Анни починається», адже від цього часу часто наставала тепла й тиха пора.



Цього дня не варто тримати злобу чи сваритися – адже сьогодні вшановують подружжя, яке вважається покровителями сімейної злагоди.



Заборонено влаштовувати пиятику та гучні веселощі – краще провести день у спокої та гармонії.



Не слід ігнорувати потреби близьких – якщо не подбати про родину, то протягом року в домі можливі непорозуміння.



За Юліанським календарем 9 вересня православна церква вшановує пам’ять Пимена Великого.



Цього дня збирали ягоди горобини, з яких заварювали чай і варили варення на зиму.



9 вересня радять не влаштовувати сватання та не давати гроші у борг.



Також не можна піднімати нічого з землі, а важливі покупки краще зробити в інший день.

Також цього дня

У 1737 народився Луїджі Гальвані, італійський фізик і фізіолог, один із основоположників вчення про електрику. Гальванізація – це на його честь.



1769 – народився Іван Котляревський, український письменник, поет та драматург, основоположник сучасної української літератури.



1776 – затверджено нову назву Об'єднаних колоній Америки – Сполучені Штати Америки.



1886 – У столиці Швейцарії Берні підписано Конвенцію про охорону літературних та художніх творів – першу міжнародну угоду в галузі авторського права.



1892 – Американський астроном Е. Барнард відкрив п'ятий супутник Юпітера – Амальтею.



1893 – У Німеччині створено футбольний клуб "Штутгарт".



1952 – народився Дейв Стюарт, англійський рок-музикант (Eurythmics, сольні проекти).



1959 – народився Ерік Серра, французький композитор, автор музики практично до всіх фільмів Люка Бессона.



1960 – народився Х'ю Грант (справжнє ім'я Х'ю Джон Мунго Грант), англійський кіноактор («Блакитноокий Міккі», «Чотири весілля та один похорон», «Щоденник Бріджіт Джонс», «Реальне кохання»).



1963 – у Китаї вперше в неволі народжується дитинча гігантської панди.



1965 – Тибет стає автономною областю Китаю.



1965 – «Rolling Stones» вчетверте зайняли перший рядок британського хіт-параду з піснею «Satisfaction».



1966 – народився Адам Сендлер, американський актор («Співач на весіллі», «Мільйонер мимоволі», «Клік: З пультом у житті»).



1970 – розпочато серійний випуск автомобілів ВАЗ-2101 – «Жигулі» на прізвисько «Копійка».



1999 – з ініціативи Муаммара Каддафі на зустрічі глав африканських держав у Сирті (Лівія) було створено Організацію Африканської Єдності (ОАЄ), яка об'єднує 53 держави Африки. Ця організація 9 липня 2002 року була офіційно перетворена на Африканський союз.



2001 – о 01:46:40 за Грінвічем годинник відрахував мільярдну секунду ери UNIX, яка почалася опівночі 1 січня 1970 року – саме з цього моменту Unix-системи відраховують «внутрішній» час.

2006 – розпочався космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Василь, Ганна, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон, Яким.

за Юліанським календарем: Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Мефодій, Михайло, Никон, Олександр, Петро, ​​Пімен, Поліна, Сава, Сергій, Степан, Яків.