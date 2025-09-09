9 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

9 вересня професійне свято відзначають косметологи, виробники та продавці косметики, пластичні хірурги, працівники модельного бізнесу – Міжнародний день краси.
ХХ століття стало революційним у сфері косметології. Міжнародний комітет естетики та косметології СІДЕСКО виявив ініціативу створення Міжнародного дня краси, який відзначається щорічно 9 вересня.
З 1995 року цього дня у світі особливо вітається все красиве, прекрасне, що приносить естетичну та моральну насолоду. Тому у багатьох містах та країнах саме 9 вересня повсюдно проводяться конкурси краси.
* * *
9 вересня в Україні та світі відзначають Всесвітній день сільського господарства. Це свято покликане наголосити на важливості аграрного сектору для життя людства, ролі фермерів і працівників села у забезпеченні продовольчої безпеки та звернути увагу на проблеми розвитку сільських територій.
Всесвітній день сільського господарства (World Agriculture Day) є можливістю вшанувати одну з найдавніших сфер діяльності людини – землеробство та тваринництво.
Цей день символізує не лише повагу до щоденної праці мільйонів аграріїв, а й нагадує про виклики сучасності, з якими стикається сільське господарство у глобальному вимірі.
* * *
Всесвітній день електромобілів відзначається щорічно 9 вересня. Цей день був започаткований для популяризації електричних транспортних засобів та підвищення обізнаності про їхні переваги, зокрема екологічність, зменшення залежності від викопного палива та зниження шумового забруднення у містах
* * *
А ще сьогодні День тестувальника або тестера (неофіційне свято) – наголошується на згадку про жартівливий випадок знаходження помилки.
За легендою, 9 вересня 1945 року вчені Гарвардського університету, які тестували обчислювальну машину Mark II Aiken Relay Calculator, знайшли метелика, що застряг між контактами електромеханічного реле.
Виконана робота вимагала опису, і слово було знайдено – «debugging» (дослівно: рятування від комахи) – так і нині називається процес виявлення та усунення багів – причин неправильної роботи комп'ютера.
* * *
Починаючи з 2012 року, щорічно 9 вересня в світі відзначають Міжнародний день судоку. Судоку грається на ігровому полі, що складається з клітин 9 на 9, всього 81 клітка. Вибір дати для свята, як бачите невипадковий – 9-й день 9-го місяця, це дуже символічно.
За Новоюліанським календарем сьогодні українські віряни вшановують пам’ять праведних Богоотців Іоакима і Анни.
В народі 9 вересня носило назву Осенини або Анна Осіння. У народному календарі це було важливе «переламне» свято: вважалося, що після нього літо остаточно відходить, а природа входить у нову пору року. Подекуди ще казали «Бабине літо з Анни починається», адже від цього часу часто наставала тепла й тиха пора.
Цього дня не варто тримати злобу чи сваритися – адже сьогодні вшановують подружжя, яке вважається покровителями сімейної злагоди.
Заборонено влаштовувати пиятику та гучні веселощі – краще провести день у спокої та гармонії.
Не слід ігнорувати потреби близьких – якщо не подбати про родину, то протягом року в домі можливі непорозуміння.
За Юліанським календарем 9 вересня православна церква вшановує пам’ять Пимена Великого.
Цього дня збирали ягоди горобини, з яких заварювали чай і варили варення на зиму.
9 вересня радять не влаштовувати сватання та не давати гроші у борг.
Також не можна піднімати нічого з землі, а важливі покупки краще зробити в інший день.
У 1737 народився Луїджі Гальвані, італійський фізик і фізіолог, один із основоположників вчення про електрику. Гальванізація – це на його честь.
1769 – народився Іван Котляревський, український письменник, поет та драматург, основоположник сучасної української літератури.
1776 – затверджено нову назву Об'єднаних колоній Америки – Сполучені Штати Америки.
1886 – У столиці Швейцарії Берні підписано Конвенцію про охорону літературних та художніх творів – першу міжнародну угоду в галузі авторського права.
1892 – Американський астроном Е. Барнард відкрив п'ятий супутник Юпітера – Амальтею.
1893 – У Німеччині створено футбольний клуб "Штутгарт".
1952 – народився Дейв Стюарт, англійський рок-музикант (Eurythmics, сольні проекти).
1959 – народився Ерік Серра, французький композитор, автор музики практично до всіх фільмів Люка Бессона.
1960 – народився Х'ю Грант (справжнє ім'я Х'ю Джон Мунго Грант), англійський кіноактор («Блакитноокий Міккі», «Чотири весілля та один похорон», «Щоденник Бріджіт Джонс», «Реальне кохання»).
1963 – у Китаї вперше в неволі народжується дитинча гігантської панди.
1965 – Тибет стає автономною областю Китаю.
1965 – «Rolling Stones» вчетверте зайняли перший рядок британського хіт-параду з піснею «Satisfaction».
1966 – народився Адам Сендлер, американський актор («Співач на весіллі», «Мільйонер мимоволі», «Клік: З пультом у житті»).
1970 – розпочато серійний випуск автомобілів ВАЗ-2101 – «Жигулі» на прізвисько «Копійка».
1999 – з ініціативи Муаммара Каддафі на зустрічі глав африканських держав у Сирті (Лівія) було створено Організацію Африканської Єдності (ОАЄ), яка об'єднує 53 держави Африки. Ця організація 9 липня 2002 року була офіційно перетворена на Африканський союз.
2001 – о 01:46:40 за Грінвічем годинник відрахував мільярдну секунду ери UNIX, яка почалася опівночі 1 січня 1970 року – саме з цього моменту Unix-системи відраховують «внутрішній» час.
2006 – розпочався космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.
за Новоюліанським календарем: Василь, Ганна, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон, Яким.
за Юліанським календарем: Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Мефодій, Михайло, Никон, Олександр, Петро, Пімен, Поліна, Сава, Сергій, Степан, Яків.
Реакція на події буде гострою та непередбачуваною. Навіть дрібниці можуть викликати образу чи спалах емоцій.
Від ранку й до пізнього вечора небо над Харковом залишатиметься хмарним.
