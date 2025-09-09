09.09.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Реакція на події буде гострою та непередбачуваною. Навіть дрібниці можуть викликати образу чи спалах емоцій.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Плани Овна можуть різко змінитися, незалежно від його бажання. Йому доведеться швидко адаптуватися до нових обставин і приймати рішення на ходу. Якщо вдасться проявити гнучкість, навіть несподівані події принесуть користь. Головне — не розгубитися, коли вже налагоджені справи почнуть давати збій, а використати зміни як шанс для себе.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець буде схильний смітити грошима! Навіть якщо він зазвичай обережно ставиться до витрат, його економність дасть збій, поступившись місцем щедрості і нерозсудливості. Особливо щедрим Телець здатний бути до тих, хто йому дорогий, – він просто не в змозі ні в чому відмовити! Втім, чому б іноді й не піддатися такому безтурботному пориву? Затягнути тугіше пояси можна і потім. Телець повинен слідувати за своїм серцем – але тільки в межах розумного, звісно.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки будуть чарівні подвійно: по-перше, у своїх власних очах, і по-друге – в очах оточуючих, яким передасться їх неймовірна впевненість у собі! Харизма Близнюків допомагатиме їм і на роботі, і вдома, і у спілкуванні з людьми. Головне, не перегинати ціпок і не заноситися: якщо оточуючі побачать, що Близнюки дивляться на них зверху вниз, їхня перевага випарується як дим, перетворившись на непростий недолік.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак матиме особливий магнетизм, навіть проти волі привертаючи увагу оточуючих до себе. Для цього йому не доведеться щось особливе говорити чи робити – його мовчання може виявитися не менш інтригуючим, ніж його слова. Зірки радять Раку використати це у своїх інтересах. Заведіть знайомство з потрібними людьми, забезпечте підтримку в якійсь справі. Або просто закрутіть голову комусь однією лише усмішкою і пильним поглядом у вічі.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Мозок Лева відкрито для нових ідей, а серце – для екстремальних емоцій! Це чудовий день для того, щоб вийти зі звичної «зони комфорту» і спробувати щось нове та гостре. Ніщо не буде розбурхувати кров Лева сильніше, ніж балансування на межі звичного та незвичного, дозволеного та недозволеного. Флірт із незнайомцем? Неочікувана пропозиція? Екстремальний спорт? Чому б і ні? Все, що не заборонено, хоч би раз у житті треба спробувати!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Весь день у душі Діви може зріти напруга та невдоволення. Навколишні виводитимуть її із себе своєю неорганізованістю, а події – раз у раз виходити з-під контролю. При цьому не обов'язково це завдасть Діві якоїсь реальної шкоди. Її здатний дратувати вже сам факт того, що все йде "неправильно", "не за планом". По-справжньому розрядити напругу Діви здатний лише потужний емоційний сплеск. Будь-який – чи то банальний спалах гніву, чи вир любовних пристрастей.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Всі найвдаліші думки та проекти Терезів будуть пов'язані з іншими людьми. Бути на увазі, в курсі подій, пліток і чуток – ось запорука їхнього успіху! Цілком можливо, що саме Терези, завдяки своїй підвищеній комунікабельності, енергійності та чарівності зуміють завести відразу кілька вельми корисних знайомств. Або скористаються цими якостями в романтичній обстановці, зачарувавши будь-кого, кого вони захочуть зачарувати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону слід бути обережнішим: можливий гострий конфлікт! Скорпіон буде налаштований по-бойовому, нервово та непримиренно реагуючи на все, що відбувається довкола. Через це між ним і оточуючими можуть раз у раз проскакувати іскри, а там і до грози недалеко! Щоб не наробити справ, про які потім доведеться шкодувати, Скорпіонові варто направити свою енергію в якесь корисне русло. Щось на кшталт «дрів на місяць наколоти, на рік кави намолоти» тощо. Після таких трудових подвигів йому буде не до сварок!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Настрій Стрільця може штормити, показуючи то мінус, то плюс. Гнів, радість, смуток, байдужість, прихильність, несподівана симпатія – будь-які кольори та відтінки емоцій можуть змінюватися з небаченою швидкістю. Якісь із них будуть викликані зовнішніми подіями, інші – переживаннями самого Стрільця. Щоб не стати слухняною іграшкою своїх почуттів, Стрільцю необхідно контролювати емоції. Ну, чи хоча б намагатися.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг здатний витратити день на дрібниці – проте йому самому вони дрібницями здаватися не будуть. Зірки схиляють його до того, щоб перебільшувати важливість будь-якої дії та будь-якого слова, тобто у всьому робити з мухи слона! Це непогано в роботі, однак у спілкуванні екзальтованість Козерога може виводити оточуючих із себе. Спробуйте ставитись до всього з часткою гумору, інакше могутні емоції просто розірвуть вас зсередини!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій має бути готовим до того, що люди навколо звертатимуть на нього підвищену увагу. Серед цих людей можуть виявитися і дуже важливі персони, від яких у житті та кар'єрі Водолія багато що залежить. Знаючи про це, Водолій має постаратися у будь-якій ситуації показати себе з найкращого боку. Але навіть якщо це не вдасться, то не біда. Головне, будьте впевнені у собі, і ваша залізна впевненість передасться всім!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам необхідно стримуватися, щоб у спілкуванні з близькими людьми не перегнути ціпок! День схиляє їх до запальності та загостреного самолюбства, завдяки чому Риби здатні побачити конфлікт навіть там, де його й близько немає. Там же, де він є, Риби старанно роздмухують його до краю: їхня здатність тиснути на найболючіші точки на висоті. Тільки велике питання – чи принесе така перемога задоволення самим Рибам? Навряд чи. А якщо так, то чи варто взагалі воювати?