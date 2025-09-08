На Харківщині українські воїни відбивають атаку ворога на Вовчанськ

Оперативна ситуація по Харківщині на 8 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку Сили оборони знищили 49 дронів і ліквідували 10 окупантів за добу.
Сьогодні головною темою будуть гроші та все, що з ними пов’язано. Будь-які покупки можуть обернутися несподіваними витратами.
Небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Увечері йтиме дрібний дощ.
Щороку 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності.
