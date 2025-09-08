08.09.2025 16:37 Дмитро Колонєй

На Харківщині українські воїни відбивають атаку ворога на Вовчанськ

Оперативна ситуація по Харківщині на 8 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку триває ворожа атака у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку в районі Мирного.

