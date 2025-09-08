    
На Харківщині українські воїни відбивають атаку ворога на Вовчанськ
08.09.2025  16:37   Дмитро Колонєй

На Харківщині українські воїни відбивають атаку ворога на Вовчанськ

Оперативна ситуація по Харківщині на 8 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація. 
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку триває ворожа атака у районі Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку в районі Мирного.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку Сили оборони знищили 49 дронів і ліквідували 10 окупантів за добу.

 
