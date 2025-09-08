Поліцейські Харківщини вилучили два трофейні танки та передали їх на потреби ЗСУ

Слідчі відділу спеціальної поліції ГУНП у Харківській області та співробітники Служби безпеки України під час виконання службових завдань на Бахмутському напрямку виявили та вилучили два справних російських танки моделі «Т-72» та «Т-72 Б3-М».
Комментариев: 0
Сьогодні головною темою будуть гроші та все, що з ними пов’язано. Будь-які покупки можуть обернутися несподіваними витратами.
Небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Увечері йтиме дрібний дощ.
Щороку 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності.
влажность:
давление:
ветер: