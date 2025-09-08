08.09.2025 16:50

Поліцейські Харківщини вилучили два трофейні танки та передали їх на потреби ЗСУ

Слідчі відділу спеціальної поліції ГУНП у Харківській області та співробітники Служби безпеки України під час виконання службових завдань на Бахмутському напрямку виявили та вилучили два справних російських танки моделі «Т-72» та «Т-72 Б3-М».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Бойову техніку було задокументовано у рамках кримінального провадження та арештовано як речові докази. Її вартість складає 23 мільйони гривень.

Надалі правоохоронці, за сприяння Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, передали трофейну бронетехніку на потреби однієї із бойових бригад Збройних Сил України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що «Особливий побратим» Річард поповнив лави Слобожанської бригади НГУ.