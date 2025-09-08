    
08.09.2025  16:52   

Окупанти вбили пятьох мирних мешканців Харківщини протягом тижня

Оперативна ситуація по Харківщині на 8 вересня 2025 року від ХОВА.


Окупанти вбили пятьох мирних мешканців Харківщини протягом тижня
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом минулого тижня
  • ворожих ударів зазнали щонайменше 52 населені пункти Харківської області, в тому числі м. Харків.
  • постраждали 25 людей, серед них – 6-річна дівчинка. 
  • 5 людей загинуло.
  • внаслідок вибуху невідомого предмету 2 людини загинули, 2 – постраждали.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 ракету (тип встановлюється);
  • 9 КАБ;
  • 17 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 12 БпЛА типу «Шахед»;
  • 4 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 8 БпЛА типу «Молнія»;
  • 21 fpv-дрон;
  • 3 БпЛА (тип встановлюється).
 
Завдано значних руйнувань цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де
пошкоджено
  • щонайменше 3 багатоквартирні будинки,
  • 10 приватних будинків,
  • магазин,
  • аптеку,
  • адмінбудівлю,
  • трактор,
  • 2 автомобілі,
  • гараж.
 
В Ізюмському районі ворогмь пошкоджено:
  • 18 приватних будинків,
  • адмінбудівля,
  • господарча споруда.
 
У м. Харків ворог пошкодив скління вікон навчального закладу.
 
Вгнеборці загасили 26 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у шрсьти районах області
  • Богодухівському,
  • Ізюмському,
  • Куп'янському,
  • Лозівському,
  • Харківському та
  • Чугуївському.
 
Фахівці з піротехніки знешкодили 622 вибухонебезпечні предмети. 
 
 
