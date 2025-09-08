08.09.2025 16:52
Окупанти вбили пятьох мирних мешканців Харківщини протягом тижня
Оперативна ситуація по Харківщині на 8 вересня 2025 року від ХОВА.
, протягом минулого тижня
-
ворожих ударів зазнали щонайменше 52 населені пункти Харківської області, в тому числі м. Харків.
-
постраждали 25 людей, серед них – 6-річна дівчинка.
-
5 людей загинуло.
-
внаслідок вибуху невідомого предмету 2 людини загинули, 2 – постраждали.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
1 ракету (тип встановлюється);
-
9 КАБ;
-
17 БпЛА типу «Герань-2»;
-
12 БпЛА типу «Шахед»;
-
4 БпЛА типу «Ланцет»;
-
8 БпЛА типу «Молнія»;
-
21 fpv-дрон;
-
3 БпЛА (тип встановлюється).
Завдано значних руйнувань цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де
пошкоджено
-
щонайменше 3 багатоквартирні будинки,
-
10 приватних будинків,
-
магазин,
-
аптеку,
-
адмінбудівлю,
-
трактор,
-
2 автомобілі,
-
гараж.
В Ізюмському районі ворогмь пошкоджено:
-
18 приватних будинків,
-
адмінбудівля,
-
господарча споруда.
У м. Харків ворог пошкодив скління вікон навчального закладу.
Вгнеборці загасили 26 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у шрсьти районах області
-
Богодухівському,
-
Ізюмському,
-
Куп'янському,
-
Лозівському,
-
Харківському та
-
Чугуївському.
Фахівці з піротехніки знешкодили 622 вибухонебезпечні предмети.
