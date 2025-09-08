08.09.2025 17:30 Віталій Хіневич
У Харківській області на цвинтарі зґвалтували дівчинку
Під приводом перевірки документів чоловік оглянув речі та телефон потерпілої, після чого почав звинувачувати її у «співпраці зі спецслужбами рф».
5 вересня близько 22:00 до відділення поліції повідомлення від 15-річної мешканки Харкова про зґвалтування, яке сталося кількома годинами раніше.
Дівчина розповіла, що близько 18:20 біля кладовища до неї підійшов невідомий чоловік, який представився охоронцем. Під приводом перевірки документів він оглянув речі та телефон потерпілої, після чого почав звинувачувати її у «співпраці зі спецслужбами рф». Зловмисник змусив дівчину пройти на територію кладовища, де, залякавши, вчинив зґвалтування.
Після отримання повідомлення правоохоронці негайно розпочали першочергові слідчо-оперативні заходи. Працівники поліції відпрацювали прилеглу територію та отримали відеозаписи з камер, на яких був зафіксований нападник.
У ході комплексу оперативно-розшукових заходів було встановилено особу зловмисника. Ним виявився 35-річний місцевий житель, безробітний та раніше неодноразово судимий.
Поліцейські затримали нападника у Харкові. Під час обшуку за місцем його мешкання вилучено велосипед, на якому він пересувався у день злочину, одяг та мобільний телефон. Фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.
Слідчі за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомили йому про підозру у скоєнні тяжкого злочину.
