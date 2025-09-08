08.09.2025 14:06 Рита Парфенова

У Харкові підприємцю повідомили про підозру в забрудненні земель на 5 млн грн

Слідчі та прокурори викрили 37-річного харків’янина, який організував незаконне звалище будівельних і побутових відходів у Київському районі міста, завдавши державі збитків на майже 5 мільйонів гривень.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові правоохоронці повідомили про підозру 37-річному підприємцю, який протягом кількох років незаконно складував будівельні та побутові відходи на двох земельних ділянках у Київському районі, розташованих на вулиці Бахмутській (колишня Омська).

За даними слідства, з 2019 по 2021 роки чоловік організував систематичне вивезення сміття вантажними автомобілями, що перебували у його користуванні. На території накопичувалися залишки знесених будівель, будівельні матеріали та інші відходи, які перетворили ділянки, призначені для житлової забудови, на стихійне сміттєзвалище.

Перевірки Державної екологічної інспекції та судові експертизи підтвердили перевищення допустимих норм азоту амонійного, нафтопродуктів, органічних сполук та інших шкідливих речовин у ґрунті. Таке забруднення створює небезпеку для довкілля, життя та здоров’я людей.

Загальні збитки для держави оцінено у понад 4,8 млн гривень.

Підприємцю інкримінують порушення за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з можливим додатковим обмеженням права займати певні посади чи провадити діяльність строком до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

