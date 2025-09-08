08.09.2025 14:00 Віталій Хіневич

Укрпошта запустила експрес-вікна для обслуговування посилок

Компанія вирішила поставити крапку в головному болю своїх клієнтів – довгому очікуванні через оплату комунальних послуг та інших платежів.

З 8 вересня у відділеннях Укрпошти, що розташовані в містах і мають 2+ вікна обслуговування, з’являться експрес-вікна, які обслуговуватимуть виключно клієнтів, що прийшли отримати або відправити посилку, отримати лист або післяплату.

Відтепер, у межах пілотного проєкту, 1500+ міських відділень національного поштового оператора матимуть щонайменше два вікна:

універсальне – для повного набору послуг (від виплати пенсій та приймання платежів до листування юридичних осіб);

експрес – лише для відправлення й отримання посилок, отримання листів (до 5 штук) та післяплати. У цьому вікні також можна буде поповнити мобільний телефон або картку Монобанку.

Також, щоб відправляти посилки було ще зручніше, пакети для відправки дрібних відправлень відтепер безкоштовні в усіх відділеннях Укрпошти.

Для зручності навігації клієнтів експрес-вікна будуть позначені табличками жовтого кольору з відповідним написом.

