    
Главная Новини Харкова Суспільство Укрпошта запустила експрес-вікна для обслуговування посилок
08.09.2025  14:00   Віталій Хіневич

Укрпошта запустила експрес-вікна для обслуговування посилок

Компанія вирішила поставити крапку в головному болю своїх клієнтів – довгому очікуванні через оплату комунальних послуг та інших платежів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.
 
З 8 вересня у відділеннях Укрпошти, що розташовані в містах і мають 2+ вікна обслуговування, з’являться експрес-вікна, які обслуговуватимуть виключно клієнтів, що прийшли отримати або відправити посилку, отримати лист або післяплату.
 
Відтепер, у межах пілотного проєкту, 1500+ міських відділень національного поштового оператора матимуть щонайменше два вікна:
 
універсальне – для повного набору послуг (від виплати пенсій та приймання платежів до листування юридичних осіб);
експрес – лише для відправлення й отримання посилок, отримання листів (до 5 штук) та післяплати. У цьому вікні також можна буде поповнити мобільний телефон або картку Монобанку.
 
Також, щоб відправляти посилки було ще зручніше, пакети для відправки дрібних відправлень відтепер безкоштовні в усіх відділеннях Укрпошти.
 
Для зручності навігації клієнтів експрес-вікна будуть позначені табличками жовтого кольору з відповідним написом.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як отримати грант в межах шведського проєкту.
 
Тэги:  укрпошта
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.05 Суспільство Укрпошта продаватиме на аукціонах посилки, які були незатребувані протягом півроку 19.02 Суспільство Фото з весілля медиків-волонтерів на руїнах у Харкові: Укрпошта готує поштовий випуск до 10-ої річниці російсько-української війни 03.02 Суспільство Укрпошта презентувала поштові марки в день свого 30-річчя
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 