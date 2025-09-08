Харківський клуб «Адреналін» виборов повний комплект медалей на Casablanca Beach Wrestling World Series

Українські борчині завоювали золоту, срібну та дві бронзові медалі на міжнародних змаганнях із пляжної боротьби в Касабланці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City, харківські спортсменки з клубу «Адреналін» вибороли золоту, срібну та дві бронзові медалі на Casablanca Beach Wrestling World Series у Марокко.
На етапі Casablanca Beach Wrestling World Series наші борчині показали високий рівень підготовки та здобули нагороди всіх ґатунків.
Золото виборола Анастасія Кравченко у ваговій категорії до 60 кг.
Срібна медаль дісталася Алевтині Ляшенко (50 кг).
Бронзові нагороди здобули Олена Нікітінська (70 кг) та Ірина Пасічник (+70 кг).
