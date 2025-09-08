08.09.2025 13:25 Віталій Хіневич

У Харківській області знову зріс показник захворюваності на COVID-19

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності з 1 по 7 вересня на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань COVID-19, захворіло 2458 осіб, з них 635 (29,4%) – діти віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 32,6% за рахунок дорослого населення.



У Харківській області знову зріс показник захворюваності на COVID-19



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Фахівці зазначають, що як і минулого року, з 30 тижня 2025 року (з 21 по 27 липня) в області відмічається поступове зростання захворюваності COVID-19.

У структурі ГРВІ питома вага захворюваності COVID-19 становить 26,1%: в області захворіло 641 особа, інтенсивний показник на 100 тис. населення – 24,81, з них 80 дітей (12,5%).

Незважаючи на зростання захворюваності у порівнянні з минулим тижнем (на 60,6%), рівень захворюваності нижче минулорічного на 17,2%: на 36 тижні 2024 року зареєстровано 785 випадків (інтенсивний показник на 100 тис. населення – 29,98).

У порівнянні з минулим тижнем кількість госпіталізованих із COVID-19 збільшилась зі 183 до 196.

За даними вірусологічного моніторингу обстежено 354 хворих, позитивні результати виявлено у 52 осіб, з них у 47 (90,4%) осіб виявлено вірус SARS-CoV-2, що свідчить про активність циркуляції збудника.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram