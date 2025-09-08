08.09.2025 13:09 Рита Парфенова

Прокурори Харківщини передали до суду справу окупанта, який розстріляв авто з родиною

За фактом умисного вбивства загинули батько та 9-річна донька, мати і 17-річний син отримали тяжкі поранення. Військового судитимуть заочно.

Ювенальні прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили та передали до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного російського військового за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України — редакція до 24.10.2024). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, сім’я з Харкова — чоловік із дружиною та двоє дітей (9-річна донька і 17-річний син) — вирішила евакуюватися до безпечнішого населеного пункту.

2 березня 2022 року під час руху трасою поблизу села Дементіївка Харківського району, яка перебувала під контролем окупантів, цивільний автомобіль сім’ї обстріляв військовослужбовець 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської армії зс рф, використовуючи кулемет калібру 12,7 мм.

Водій втратив контроль, і машина з’їхала з дороги. Після спроби продовжити рух окупант відкрив повторний прицільний вогонь. Автомобіль загорівся, на місці загинули батько та 9-річна донька. Мати та 17-річний син отримали тяжкі поранення, але змогли вибратися з палаючого авто.

За словами потерпілих, обвинувачений підійшов до них і сказав: «У меня приказ стрелять по всем». Постраждалих врятували небайдужі люди, доставивши їх до лікарні.

Військовий наразі перебуває у розшуку, судитимуть його заочно у Дергачівському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП у Харківській області за оперативного супроводу співробітників СБУ.

