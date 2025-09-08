    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Прокурори Харківщини передали до суду справу окупанта, який розстріляв авто з родиною
08.09.2025  13:09   Рита Парфенова

Прокурори Харківщини передали до суду справу окупанта, який розстріляв авто з родиною

За фактом умисного вбивства загинули батько та 9-річна донька, мати і 17-річний син отримали тяжкі поранення. Військового судитимуть заочно.

Новини Харкова: до суду передали справу окупанта, який розстріляв авто з родиною

Ювенальні прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили та передали до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного російського військового за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України — редакція до 24.10.2024). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, сім’я з Харкова — чоловік із дружиною та двоє дітей (9-річна донька і 17-річний син) — вирішила евакуюватися до безпечнішого населеного пункту.

2 березня 2022 року під час руху трасою поблизу села Дементіївка Харківського району, яка перебувала під контролем окупантів, цивільний автомобіль сім’ї обстріляв військовослужбовець 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської армії зс рф, використовуючи кулемет калібру 12,7 мм.

Водій втратив контроль, і машина з’їхала з дороги. Після спроби продовжити рух окупант відкрив повторний прицільний вогонь. Автомобіль загорівся, на місці загинули батько та 9-річна донька. Мати та 17-річний син отримали тяжкі поранення, але змогли вибратися з палаючого авто.

Новини Харкова: до суду передали справу окупанта, який розстріляв авто з родиною

За словами потерпілих, обвинувачений підійшов до них і сказав: «У меня приказ стрелять по всем». Постраждалих врятували небайдужі люди, доставивши їх до лікарні.

Військовий наразі перебуває у розшуку, судитимуть його заочно у Дергачівському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП у Харківській області за оперативного супроводу співробітників СБУ.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові судять російського військового за вбивства полонених на Вовчанському заводі (відео).
Тэги:  окупант, прокуратура, суд, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.09 Надзвичайні події У Харкові судять російського військового за вбивства полонених на Вовчанському заводі (відео) 11.08 Надзвичайні події Воєнного злочинця з Донецька заочно засудили до 12 років за зґвалтування мешканки Харківщини 11.07 Надзвичайні події Встановили російського військового, який розстріляв авто з родиною із Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 