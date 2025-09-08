Прокурори Харківщини передали до суду справу окупанта, який розстріляв авто з родиною

За фактом умисного вбивства загинули батько та 9-річна донька, мати і 17-річний син отримали тяжкі поранення. Військового судитимуть заочно.
Ювенальні прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили та передали до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного російського військового за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України — редакція до 24.10.2024). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, сім’я з Харкова — чоловік із дружиною та двоє дітей (9-річна донька і 17-річний син) — вирішила евакуюватися до безпечнішого населеного пункту.
2 березня 2022 року під час руху трасою поблизу села Дементіївка Харківського району, яка перебувала під контролем окупантів, цивільний автомобіль сім’ї обстріляв військовослужбовець 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської армії зс рф, використовуючи кулемет калібру 12,7 мм.
Водій втратив контроль, і машина з’їхала з дороги. Після спроби продовжити рух окупант відкрив повторний прицільний вогонь. Автомобіль загорівся, на місці загинули батько та 9-річна донька. Мати та 17-річний син отримали тяжкі поранення, але змогли вибратися з палаючого авто.
За словами потерпілих, обвинувачений підійшов до них і сказав: «У меня приказ стрелять по всем». Постраждалих врятували небайдужі люди, доставивши їх до лікарні.
Військовий наразі перебуває у розшуку, судитимуть його заочно у Дергачівському районному суді Харківської області.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП у Харківській області за оперативного супроводу співробітників СБУ.
Комментариев: 0
День переповнений емоціями та пристрастями. Уникайте переговорів і будьте обережні в грошових справах, можливі крайнощі та непродумані рішення.
Небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Увечері йтиме дрібний дощ.
Щороку 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності.
влажность:
давление:
ветер: