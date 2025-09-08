08.09.2025 12:55 Віталій Хіневич

Відновлення або розширення бізнесу: як отримати грант в межах шведського проєкту

Українські підприємці можуть отримати грант до 117 тис. грн на відновлення або розширення бізнесу в межах шведського проєкту «Стійкість: розбудова сталого та інклюзивного ринку праці в Україні».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Взяти участь у конкурсі можуть ФОП і самозайняті, які працюють у Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській та Київській областях (окрім Києва).

Пріоритетними вважаються заявки від осіб вразливих категорій населення: ветеранів та їхніх родин, ВПО, людей з інвалідністю, членів родин загиблих військовослужбовців, осіб, які повернулися з ВПО-статусу. Перевагу надають бізнесам, очолюваним жінками.

Грантом фінансується закупівля обладнання, витратні матеріали (до 15-20% бюджету), послуги з налаштування/консалтингу для обладнання.

Податися на участь у конкурсі можна до 21 вересня включно. Детальну інформацію можна знайти за посиланням.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов привітав підприємців міста з професійним святом.