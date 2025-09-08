08.09.2025 11:53 Рита Парфенова

На Харківському напрямку Сили оборони знищили 49 дронів і ліквідували 10 окупантів за добу

Протягом 8 вересня російські війська здійснили понад сотню обстрілів позицій українських захисників, у тому числі 35 ударів дронами-камікадзе та авіаудар із використанням керованих авіабомб.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 8 вересня 2025 року ситуація в смугах відповідальності підрозділів ОТУ «Харків» залишається складною, але контрольованою.

За минулу добу противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши чотири керовані авіабомби, та здійснив 112 обстрілів позицій українських військ. Із них 35 атак проведено дронами-камікадзе.

Сили оборони у відповідь завдали втрат російським військам. Ліквідовано щонайменше 10 окупантів. Крім того, знищено й пошкоджено 56 одиниць озброєння та техніки противника, серед яких три автомобілі, 49 безпілотників і чотири одиниці спеціальної техніки.

Також українські військові пошкодили 53 укриття для особового складу ворога, чотири стартові позиції запуску БпЛА та місце зберігання боєприпасів.

Командування зазначає, що підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання зі стримування збройної агресії та утримують контроль над ситуацією на Харківському напрямку.

