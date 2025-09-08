08.09.2025 12:05

Головний підсумок тижня: у Харкові немає поранених і загиблих

За минулий тиждень у Харкові не зафіксовано жодного випадку загиблих чи поранених внаслідок ворожих атак. Це, безперечно, головний підсумок останніх семи днів.



Головний підсумок тижня: у Харкові немає поранених і загиблих



Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За тиждень ворог завдав одного удару по місту, використавши БПЛА типу «Молнія». Вибух стався поблизу навчального закладу в Салтівському районі.

«Саме тому я знову і знову наголошую: реагуйте на сигнали повітряної тривоги! Якщо сирена лунає - значить, імовірність ворожих атак реальна.

Система оповіщення працює чітко. Наші військові та фахівці постійно моніторять повітряний простір і оперативно передають інформацію про загрози, щоб кожен зміг вчасно сховатися.

Загальна тривалість повітряних тривог у місті Харкові була меншою на 35 годин, або на 51%, ніж в області. Це обнадійлива тенденція, але вона не має притупляти нашу пильність. Ворог залишається активним, і ситуація може змінитися будь-якої миті», - сказав Ігор Терехов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами противника опинилися вісім населених пунктів області. У Куп’янську постраждали 74-річний чоловік та 6-річна дівчинка.