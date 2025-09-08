Головний підсумок тижня: у Харкові немає поранених і загиблих

    
08.09.2025  12:05   

За минулий тиждень у Харкові не зафіксовано жодного випадку загиблих чи поранених внаслідок ворожих атак. Це, безперечно, головний підсумок останніх семи днів.


Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За тиждень ворог завдав одного удару по місту, використавши БПЛА типу «Молнія». Вибух стався поблизу навчального закладу в Салтівському районі.
 
«Саме тому я знову і знову наголошую: реагуйте на сигнали повітряної тривоги! Якщо сирена лунає - значить, імовірність ворожих атак реальна. 
 
Система оповіщення працює чітко. Наші військові та фахівці постійно моніторять повітряний простір і оперативно передають інформацію про загрози, щоб кожен зміг вчасно сховатися.
 
Загальна тривалість повітряних тривог у місті Харкові була меншою на 35 годин, або на 51%, ніж в області. Це обнадійлива тенденція, але вона не має притупляти нашу пильність. Ворог залишається активним, і ситуація може змінитися будь-якої миті», - сказав Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами противника опинилися вісім населених пунктів області. У Куп’янську постраждали 74-річний чоловік та 6-річна дівчинка.
