    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові судять російського військового за вбивства полонених на Вовчанському заводі (відео)
08.09.2025  12:18   Рита Парфенова

У Харкові судять російського військового за вбивства полонених на Вовчанському заводі (відео)

У Харкові стартував судовий процес над командиром підрозділу зс рф із позивним «Алтай», якого обвинувачують у жорстокому поводженні з військовополоненими та їхніх умисних вбивствах.

У Харкові розпочався судовий розгляд справи російського військовослужбовця, якого звинувачують у воєнних злочинах проти українських полонених. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

На першому засіданні прокурор оголосив обвинувальний акт, після чого суд роз’яснив обвинуваченому суть пред’явлених звинувачень. Військовополонений визнав свою вину, але відмовився задовольнити цивільні позови потерпілих. Суд визначив порядок дослідження доказів та розпочав їх безпосередній розгляд. Уже допитано першого свідка.

За даними слідства, 36-річний військовослужбовець із позивним «Алтай» був командиром гранатометного відділення 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії зс рф. У 2024 році він разом із підрозділом зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині. Під його керівництвом та за наказом старшого командування там було вбито трьох українських військовополонених.

Обвинувачення пред’явлене за статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (у редакції до 24.10.2024) – жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

Прокурор Харківської обласної прокуратури Микита Дальока наполягає на найсуворішому покаранні – довічному позбавленні волі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть окупанта за розстріл українських воїнів на Вовчанському агрегатному заводі.
