08.09.2025 12:30 Віталій Хіневич

Поблизу Харкова вилучили підпільні підакцизні товари

Під час заходів із протидії нелегальному ринку підакцизної продукції в Чугуївському районі поліцейські перевірили торговельні приміщення Печенізької громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

У результаті перевірок виявлено факт незаконного зберігання та збуту підакцизної продукції. Поліцейськими вилучено тютюнові вироби та близько 120 літрів алкоголю загальною вартістю понад 25 тисяч гривень.

Стосовно власниці правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

