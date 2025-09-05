05.09.2025 13:30 Віталій Хіневич

Викрито мешканця селища Нова Водолага у незаконному збуті наркотичних речовин

42-річний чоловік займався незаконним збутом наркотичного засобу метадон на території Харківського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У ході оперативних заходів було задокументовано факти продажу забороненої речовини. Зловмисник реалізовував метадон, передаючи безпосередньо покупцям.

Під час обшуку у зловмисника вилучили наркотики, мобільні телефони та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

