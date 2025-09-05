За тиждень на Харківщині виявили та знищили майже 1300 вибухонебезпечних предметів

З 28 серпня по 3 вересня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували майже 212 га територій, виявили та знешкодили 1277 вибухонебезпечних предметів.
Час для вирішення невирішених питань, але контролюйте емоції. Уникайте конфліктів та будьте обережні зі словами, щоб уникнути сварок.
Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним. Без опадів.
Міжнародний день благодійності відзначається щорічно 5 вересня.
