05.09.2025 13:55 Віталій Хіневич

За тиждень на Харківщині виявили та знищили майже 1300 вибухонебезпечних предметів

З 28 серпня по 3 вересня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували майже 212 га територій, виявили та знешкодили 1277 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 168 га сільгоспугідь, більше 100 метрів ділянок автодоріг, понад 10 кілометрів ліній електропередач.

Також розмінували 8 домоволодінь та 4 об’єкти. Повторно підключили до електромережі 3217 абонентів.

Впродовж 3 вересня піротехнічні підрозділи розмінували понад 33 га територій, майже 26 га сільськогосподарських угідь, понад 1,6 кілометра ліній електропередач, а також обстежили 1 домоволодіння. Виявили та знешкодили 249 вибухонебезпечних предметів.

