Вентиляційний кіоск біля метро «Захисників України» перетворився на арт-об’єкт (фото)

Відома художниця-муралістка та викладачка Харківської державної академії дизайну і мистецтв Анастасія Худякова розписала вентиляційний кіоск біля станції метро «Захисників України».



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківський метрополітен».

«Цей мурал — моя спроба поєднати урбаністику з живою енергією кольору та форми. Я обрала геометричні елементи як символ впорядкованості, гармонії та ритму міста, але водночас наповнила їх яскравими, динамічними кольорами, щоб передати відчуття руху та змін. Вентиляційний кіоск має чотири сторони, але я сприймала його як єдине полотно», — розповідає Анастасія Худякова.

За словами авторки розпису, лінії та форми перетікають з однієї площини на іншу, з'єднуючи всі сторони в суцільну композицію — ніби простір дихає і не має меж.

Важливо, щоб навіть такі об'єкти могли надихати, дивувати, викликати посмішку чи роздуми — нехай навіть на кілька секунд.

Раніше РЕДПОСТ писав, що художниця Анастасія Худякова розписала вентиляційний кіоск біля станції метро «Турбоатом».