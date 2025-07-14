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14.07.2025  14:35   

Художниця Анастасія Худякова розписала вентиляційний кіоск біля станції метро «Турбоатом» (фото)

Відома художниця-муралістка та викладачка Харківської державної академії дизайну і мистецтв Анастасія Худякова розписала вентиляційний кіоск біля станції метро «Турбоатом».


Художниця Анастасія Худякова розписала вентиляційний кіоск біля станції метро «Турбоатом» (фото)
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківський метрополітен».
 
«Цей розпис — приклад сучасного міського мистецтва, що оживляє індустріальний простір. Стіну прикрашають яскраві абстрактні лінії, які ніби пульсують енергією та рухом. Кольорова гама насичена й контрастна — від теплих жовтих і помаранчевих до глибоких синіх та фіолетових відтінків», — розповідає Анастасія Худякова.
 
За словами авторки розпису, такий художній підхід не лише прикрашає технічну споруду, а й позитивно впливає на настрій перехожих, додає барв повсякденності та підкреслює відкритість міста до сучасного вуличного мистецтва.
 
Насичені кольори та динамічні форми створюють відчуття руху й енергії, додаючи простору позитивного настрою та сучасного звучання.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проходить виставка «ШЛЯХИ».
 
 
Тэги:  метро, харків
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