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14.07.2025  14:55   Віталій Хіневич

У прокуратурі повідомили про наслідки обстрілу Куп’янщині

14 липня близько 10:30 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по селищу Борівське Куп’янського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Пошкоджено будинки, господарські приміщення, дитячий майданчик, магазин, а також адміністративну будівлю.
 
 
Поранення дістав 16-річний хлопець. Медики надають постраждалому необхідну допомогу.
 
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вдарили безпілотником по Харкову.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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