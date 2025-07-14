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14.07.2025  14:01   Віталій Хіневич

У Харкові було чути вибух (оновлено)

Вдень 14 червня у місті було чути вибух, за попередніми даними ворог використав безпілотник.

молния
Фото ілюстративне 
 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Маємо інформацію про вибух у місті. Попередньо - удар безпілотником «молнія» по Шевченківському району.
 
Перевіряємо дані про пошкоджене авто та трамвайні рейки», - сказав Ігор Терехов.
 
Згодом Ігор Терехов додав, що підтверджено приліт по Шевченківському району.  Тип ударного дрону встановлюють фахівці. Без постраждалих. Пошкоджено зупинку громадського транспорту.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вдарили безпілотником по Харкову.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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