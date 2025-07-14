У Харкові було чути вибух (оновлено)

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Гороскоп на 14 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки спонукатимуть до швидких рішень, але саме в цьому прихована небезпека: поспіх може призвести до фатальних помилок, тому краще уникати суперечок і готуватись до різкості з боку оточення.

Прогноз погоди у Харкові на 14 липня У Харкові очікується ясна погода без жодної хмаринки на небі. Весь день пройде сонячно та без опадів.