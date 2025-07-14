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14.07.2025  13:50   Віталій Хіневич

Найбільше виробництво фальшивих акцизних марок в Україні: на Харківщині виявили зловмисників

Мешканець Харківщини спільно з двома громадянами Туреччини організував у селищі Коротич підпільне виробництво акцизних марок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Для цього фігуранти придбали й встановили масштабне професійне друкарське обладнання.
 
Готову підроблену продукцію зберігали у великих обсягах для подальшої реалізації на території України. За оперативними даними, вона використовувалася виробниками підакцизної продукції — передусім алкоголю.
 
 
У ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже 5 мільйонів підроблених марок акцизного податку. За попередніми оцінками, вартість вилученого контрафакту перевищує 1,7 млн гривень.
 
 
Викрита схема є найбільшою в Україні за масштабами виробництва.
 
 
Подібна діяльність становила реальну загрозу для здоров’я населення, адже дозволяла легалізувати фальсифікований алкоголь, замаскований під продукцію відомих брендів.
 
 
Правоохоронці затримали фігурантів у порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням сторони обвинувачення суд взяв усіх трьох підозрюваних під варту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Тэги:  події, харків
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