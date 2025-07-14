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14.07.2025  13:30   Віталій Хіневич

У Харкові водій авто врізався у дерево

14 липня під час патрулювання Київського району, наші патрульні виявили дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Собінова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Інспектори встановили, що водій автомобіля Ford не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дерево.
 
Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку, на що громадянин погодився.
 
 
Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.04 проміле. З результатом огляду водій був згоден.
 
Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння повторно протягом року) КУпАП.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що водій Renault у стані сп’яніння спричинив ДТП в Харкові.
 
Тэги:  події, харків
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