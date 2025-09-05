05.09.2025 12:30 Віталій Хіневич

Під Харковом виявили незаконний посів наркотичних речовин

Під час проведення заходів щодо протидії нелегальному обігу наркотичних засобів поліцейські офіцери громади отримали інформацію про можливе вирощування наркотичних рослин на територіях приватних домоволодінь громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

4 вересня поліцейськими проведено санкціоновані обшуки за кількома адресами. У ході слідчих дій було задокументовано два факти незаконного вирощування наркотичних рослин:

на території одного приватного домоволодіння правоохоронці виявили та вилучили рослини, що зовні схожі на снодійний мак;

на іншій присадибній ділянці поліцейські виявили понад 120 кущів схожих на кущі конопель. Рослини мали чіткі сліди догляду та культивування, що свідчить про їх умисне вирощування.

Зі слів власників, наркотичні рослини вони вирощували для особистих потреб без мети подальшого збуту.

За вказаними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Наразі досудові розслідування тривають.

