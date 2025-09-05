05.09.2025 12:05 Віталій Хіневич

Проїхав на заборонений сигнал світлофора та здійснив зіткнення з іншими авто: у Харкові сталася ДТП

4 вересня близько 20:00 патрульні отримали виклик про ДТП на бульварі Івана Каркача. Водій автомобіля Hyundaі рухаючись на заборонний сигнал світлофору здійснив зіткнення з іншими авто.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Інспектори оперативно прибули на місце події. Під час спілкування з винуватцем ДТП чоловік повідомив, що після її скоєння вживав алкоголь. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився.

Також, при перевірці документів з'ясувалося, що чоловік не мав поліса обов'язкового страхування.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

