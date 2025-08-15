15.08.2025 12:22 Рита Парфенова

На Харківщині п’яний водій збив двох велосипедистів (фото)

ДТП сталася в селищі Рогань – постраждали 52-річний чоловік і 21-річна жінка.

14 серпня в селищі Рогань сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ-2104 та двох велосипедистів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За даними слідства, 23-річний водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухався в напрямку села Докучаєвське. По зустрічній смузі в цей час їхали 52-річний чоловік і 21-річна жінка на велосипедах. Водій не впорався з керуванням і здійснив наїзд на них.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України та склали на нього адміністративний протокол.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення водієві про підозру. Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху дотримуватися правил та не сідати за кермо в нетверезому стані.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ розповідав, що у Харкові на перехресті влаштував аварію та загинув водій Mitsubishi.