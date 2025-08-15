Комендантську годину у Харкові та області скоротили на годину

У Харківській області змінено час дії комендантської години – тепер вона триватиме з опівночі до 5:00 ранку.
На Харківщині ухвалили рішення скоротити тривалість комендантської години. Відтепер вона триватиме з 00:00 до 05:00. Нововведення почне діяти в ніч із 16 на 17 серпня. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Зміни не поширюються на ті громади, де запроваджено посилену комендантську годину через безпекову ситуацію.
Ініціатива була підтримана після численних звернень від представників бізнесу та ритейлу під час засідань платформи «Діалог влади та бізнесу». Питання детально опрацьовували спільно з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством оборони, СБУ та Міністерством економіки. Також врахували досвід сусідніх прифронтових регіонів, де діє аналогічний графік – з 00:00 до 05:00. Очікується, що скорочення комендантської години дасть змогу підприємцям подовжити час роботи та позитивно вплине на економічну ситуацію в області.
Окрему увагу приділили заходам безпеки під час відзначення Дня Державного прапора, Дня Незалежності України та Дня міста-героя Харкова 23–24 серпня. У святкові дні правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.
