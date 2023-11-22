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22.11.2023  11:07   Рита Парфенова

У одній з громад Харківщини подовжили термін комендантської години

З 21 листопада змінилася тривалість комендантської години у Старосалтівській територіальній громаді

комендантська година

Про зміну часу комендантської години повідомили в Старосалтівській селищній військовій адміністрації, передає РЕДПОСТ.

«Згідно з розпорядженням начальника Старосалтівської СВА змінюється час комендантської години на території Старосалтівської селищної територіальної громади з 21:00 до 06:00 хвилин», – йдеться у повідомленні.

Новий термін комендантської години введено  з 21 листопада 2023 року.

Раніше комендантська година у громаді починалась о 23:00 і закінчувалась о 05:00.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 листопада 2023 року.

 

Источник:   Старосалтівська селищна військова адміністрація
 Тэги:  комендантська година, харків
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