У одній з громад Харківщини подовжили термін комендантської години

З 21 листопада змінилася тривалість комендантської години у Старосалтівській територіальній громаді
Про зміну часу комендантської години повідомили в Старосалтівській селищній військовій адміністрації, передає РЕДПОСТ.
«Згідно з розпорядженням начальника Старосалтівської СВА змінюється час комендантської години на території Старосалтівської селищної територіальної громади з 21:00 до 06:00 хвилин», – йдеться у повідомленні.
Новий термін комендантської години введено з 21 листопада 2023 року.
Раніше комендантська година у громаді починалась о 23:00 і закінчувалась о 05:00.
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