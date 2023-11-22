Як виглядає головна ялинка Харкова (фото)

На станції метро «Університет» завершили приготування до новорічних та різдвяних свят.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.
Працівники Центрального парку завершили прикрашати станцію метро «Університет» до новорічних свят.
«Наші співробітники витратили на оздоблення 3 ночі. Усі декорації - ті, що до війни прикрашали алеї Центрального парку. Тепер тішитимуть відвідувачів метро», –повідомили у пресслужбі Центрального парку.
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