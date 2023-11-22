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22.11.2023  10:50   Рита Парфенова

Як виглядає головна ялинка Харкова (фото)

На станції метро «Університет» завершили приготування до новорічних та різдвяних свят.


Фото: Харківський метрополітен

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.

Працівники Центрального парку завершили прикрашати станцію метро «Університет» до новорічних свят.

«Наші співробітники витратили на оздоблення 3 ночі. Усі декорації - ті, що до війни прикрашали алеї Центрального парку. Тепер тішитимуть відвідувачів метро», –повідомили у пресслужбі Центрального парку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що до Нового року та Різдва прикрасять чотири станції метро, а також установлять головну ялинку з Центрального парку.
 
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Источник:   Харківський метрополітен
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