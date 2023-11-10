10.11.2023 16:21 Рита Парфенова

Новий рік у Харкові: де встановлять головну ялинку міста (фото)

Стало відомо на якій станції харківського метро розмістять цьогоріч новорічну ялинку, і як місто готується до свят



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, у Харкові станції метро почали прикрашати святковими декораціями. Ілюмінацією вже оздоблена станція метро «Наукова». А вже найближчими вихідними святковий настрій будуть створювати в підземці на «Історичному музеї».



Новорічний настрій у метрополітені створюють робітники КП «Центральний парк Харкова» з оздоблення, яке є на балансі підприємства,



«Тривають роботи з оздоблення 4 станцій новорічними візерунками, які є в розпорядженні центрального парку. Оскільки ми не маємо можливості, через війну, оздобити сам парк так, як звикли харків’яни, але потішити людей, потішити дітлахів новорічними прикрасами хочеться, тому ми вирішили перенести це в більш безпечне місце, а саме до харківської підземки. Мова йде про станцію метро «Наукова», «Історичний музей», «Університет» та «Центральний вокзал». Це ті станції, які найбільш відвідувані й кожна з них, як торік, матимуть власний якийсь вигляд, але всі вони безперечно будуть надихати на таку атмосферу новорічного свята», – розповів прессекретар КП «Центральний парк Харкова» Андрій Кравченко.



Усі роботи з монтажу святкової ілюмінації, кажуть в Центральному парку, в Харкові проводять вночі. Все це для того, щоб не заважати руху потягів підземки та пасажирам метрополітену.



«Триватимуть роботи до початку грудня. Я сподіваюсь до Святого Миколая ми завершимо вже всі 4 станції. На кожній зі станцій ви зможете побачити ті орнаменти, ті візерунки, ті мотиви, які ви вже бачили в центральному парку. На правду, нічого нового не буде, не час зараз купувати нові речі, але час все одно святкувати новорічні свята, бо діти того бажають», – розповів Андрій Кравченко.



Найбільш насиченими декораціями стануть станції «Історичний музей» та «Університет». За словами Андрія Кравченка, на станції «Історичний музей» будуть встановлені фігури янголів, що символізують Різдво та Святого Миколая, та інсталяція з новорічними ялинками. Центральну локацію розмістять на станції «Університет». Там становлять прикрашену новорічну ялинку, яка в минулі роки була головною ялинкою Центрального парку. «З гірляндами, там буде встановлено безліч мотивів, якісь додаткові декорації, аби створити саме там таку атмосферу свята, як годиться», – розповів Андрій Кравченко.

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