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07.11.2023  10:05   Рита Парфенова

Метрополітен Харкова прикрашають до новорічних свят (фото)

На станціях Харківського метрополітену з'являється святкове оздоблення до Нового року та Різдва.

На станціях Харківського метрополітену з'являються новорічні прикраси На станціях Харківського метрополітену з'являються новорічні прикраси
 
 Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.
 

За інформацією перевізника, станції метрополітену оздоблюють святковими прикрасами працівники Центрального парку.

Перші гірлянди та візерунки вивісили на "Науковій".

На станціях Харківського метрополітену з'являються новорічні прикраси На станціях Харківського метрополітену з'являються новорічні прикраси

Як і минулого року, святкове убрання виконають на 5 станцій підземки.

Роботи планують завершити до початку грудня.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Центральному парку до зимового періоду готують рослини та озера улюбленого харківськими мешканцями місця відпочинку.
Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, новий рік, харків
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