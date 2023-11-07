Метрополітен Харкова прикрашають до новорічних свят (фото)

На станціях Харківського метрополітену з'являється святкове оздоблення до Нового року та Різдва.
За інформацією перевізника, станції метрополітену оздоблюють святковими прикрасами працівники Центрального парку.
Перші гірлянди та візерунки вивісили на "Науковій".
Як і минулого року, святкове убрання виконають на 5 станцій підземки.
Роботи планують завершити до початку грудня.
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Найрезультативніше буде провести цей день на самоті, причому віддавати перевагу варто розумовим заняттям. Наприклад, розпланувати бюджет найближчим часом.
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