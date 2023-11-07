07.11.2023 10:05 Рита Парфенова

Метрополітен Харкова прикрашають до новорічних свят (фото)

На станціях Харківського метрополітену з'являється святкове оздоблення до Нового року та Різдва.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.

За інформацією перевізника, станції метрополітену оздоблюють святковими прикрасами працівники Центрального парку.



Перші гірлянди та візерунки вивісили на "Науковій".





Як і минулого року, святкове убрання виконають на 5 станцій підземки.



Роботи планують завершити до початку грудня.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Центральному парку до зимового періоду готують рослини та озера улюбленого харківськими мешканцями місця відпочинку.