Під Харковом чоловік підірвався на міні

Де стався вибух та у якому стані постраждалий, розповіли у військовій адміністрації.
Чоловік наступив на ВНП на власному подвір'ї. Із уламковими пораненнями руки і ноги його доправили до медзакладу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше 9,5 га території та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.
Комментариев: 0
День обіцяє бути продуктивним, а ризик зробити помилки – мінімальним. Скористайтеся цим, щоб навести лад у справах та фінансах, як слід обміркувати свої плани, ухвалити важливі рішення.
Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора.
Цього дня професійне свято відзначають архітектори та містобудівники.
влажность:
давление:
ветер: