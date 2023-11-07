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07.11.2023  10:32   Рита Парфенова

Під Харковом чоловік підірвався на міні

Де стався вибух та у якому стані постраждалий, розповіли у військовій адміністрації.

міна пелюстка
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, в результаті вибуху протипіхотної міни «Пелюстка» отримав поранення 42-річний мешканець села Рубіжне Чугуївського району.

Чоловік наступив на ВНП на власному подвір'ї. Із уламковими пораненнями руки і ноги його доправили до медзакладу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше 9,5 га території та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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