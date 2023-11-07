У Харкові водій на Lexus врізався в електропору (фото)

Поліція з’ясовує обставини ДТП з потерпілими в Основ’янському районі Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, дорожньо-транспортна пригода сталася 6 листопада о 19:15 на проспекті Героїв Харкова.
29-річний водій автомобіля “Lexus GS 300” не дотримався безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, в результаті чого зіштовхнувся з бетонною електроопорою.
Травми отримали водій та 24-річна пасажирка транспортного засобу. Їх доставили до лікарні.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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