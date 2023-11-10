На вулиці Клочківській у Харкові – ДТП с постраждалим (фото)

Внаслідок зіткнення автомобілів «Ford» та «ВАЗ» у Харкові 72-річного водія «ВАЗу» доставили в лікарню.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.
Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Комментариев: 0
Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Сьогодні відзначаються кілька міжнародних свят.
влажность:
давление:
ветер: