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10.11.2023  16:44   Рита Парфенова

На вулиці Клочківській у Харкові – ДТП с постраждалим (фото)

Внаслідок зіткнення автомобілів «Ford» та «ВАЗ» у Харкові 72-річного водія «ВАЗу» доставили в лікарню.

Зіткнення автомобілів «Ford» та «ВАЗ» сталося 10 листопада у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції, 10 листопада на вулиці Клочківській авто "Ford" під керуванням 24-літнього чоловіка зіштовхнувся з автомобілем "ВАЗ", за кермом якого знаходився 72-річний водій. З тілесними ушкодженнями кермувальника "ВАЗ" доставили в лікарню.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Зіткнення автомобілів «Ford» та «ВАЗ» сталося 10 листопада у Харкові

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Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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