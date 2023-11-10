    
Главная Новини Харкова Медицина На прилавки Харкова може потрапити риба з сумнівними документами
10.11.2023  15:52   Рита Парфенова

На прилавки Харкова може потрапити риба з сумнівними документами

риба

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Згідно з отриманою інформацією від Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів, від компетентного органу Німеччини надійшли повідомлення про виявлені факти неправомірного ввезення на територію України харчових продуктів тваринного походження, зокрема риби та рибної продукції. Ці продукти були супроводжені міжнародними сертифікатами для ввезення (пересилання) на митну територію України, які були визнані неприйнятними. Відзначено, що ці сертифікати були підписані ветеринарним лікарем Dr. Boiselle.

В результаті проведеного розслідування встановлено, що українська компанія ТОВ «LSL Group», що розташована за адресою 51925, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Соборна, 12, брала участь у ввезенні зазначених харчових продуктів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у соусах з Нідерландів були виявлені Bacillus cereus, які можуть викликати харчові отруєння та шлункові захворювання.

 

Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  держпродспоживслужба, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.02 Медицина На прилавки Харкова можуть потрапити небезпечні морепродукти
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 