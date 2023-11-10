На прилавки Харкова може потрапити риба з сумнівними документами

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Згідно з отриманою інформацією від Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів, від компетентного органу Німеччини надійшли повідомлення про виявлені факти неправомірного ввезення на територію України харчових продуктів тваринного походження, зокрема риби та рибної продукції. Ці продукти були супроводжені міжнародними сертифікатами для ввезення (пересилання) на митну територію України, які були визнані неприйнятними. Відзначено, що ці сертифікати були підписані ветеринарним лікарем Dr. Boiselle.

В результаті проведеного розслідування встановлено, що українська компанія ТОВ «LSL Group», що розташована за адресою 51925, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Соборна, 12, брала участь у ввезенні зазначених харчових продуктів.

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