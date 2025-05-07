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07.05.2025  12:49   Рита Парфенова

У Харкові затримали 19 тонн кокосової крихти з Індонезії без фітосанітарного сертифіката

На митному посту «Барабашово» інспектори виявили вантаж кокосової крихти з порушенням міжнародних вимог. Продукція прибула з Індонезії без належного фітосанітарного сертифіката.

Харківські інспектори затримали кокосову крихту з Індонезії без сертифіката

5 травня 2025 року державні фітосанітарні інспектори Харківщини під час перевірки на митному посту «Барабашово» виявили порушення фітосанітарних вимог у вантажі з Індонезії. Про це повідомило головне управління Держпродспоживслужби, передає РЕДПОСТ.

Під час фітосанітарного контролю було затримано 19,4 тонни імпортного вантажу – кокосової крихти (код 0801), що надійшов без обов’язкового фітосанітарного сертифіката.

Відсутність такого документа порушує положення Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів №12 «Вказівки щодо фітосанітарних сертифікатів».

На підставі виявленого порушення вантаж був направлений на розширений фітосанітарний контроль. Також складено відповідну нотифікацію.

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Тэги:  держпродспоживслужба, харків
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