07.05.2025 12:40 Віталій Хіневич

На Харківщині двоє людей загинули, один отримав поранення через детонацію міни

У місті Ізюм троє чоловіків знайшли в посадці міну ПОМ-2, яка залишилася з періоду окупації міста Ізюм та Ізюмського району військовослужбовцями рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Через деякий час боєприпас здетонував. Внаслідок вибуху 28 та 40-річні чоловіки отримали тілесні ушкодження несумісні з життям, а 30-річний чоловік зазнав поранень. Його доставили до місцевої лікарні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Правоохоронці вкотре закликають бути вкрай обережними при виявленні невідомих предметів, особливо на деокупованих територіях та в місцях, де велися активні бойові дії.

«Якщо ви натрапили на підозрілий предмет або об’єкт, що зовні схожий на вибухонебезпечний, не наближайтеся до нього, не намагайтеся його пересунути, розібрати або самостійно знешкодити.

За можливості обгородіть місце знахідки та негайно повідомте про це до поліції на спецлінію 102 або до служби порятунку – 101», - йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 травня у Слобідському районі Харкова внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом постраждав 53-річний чоловік.