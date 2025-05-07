07.05.2025 12:11 Рита Парфенова
Двоє харків’ян засуджені до шести і п’яти років за підпал авто військового у Харкові
Чоловіки отримали завдання через Telegram підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ за грошову винагороду. Машина вигоріла, але винагороду вони не отримали — підозрюваних викрили та засудили.
Слобідський районний суд Харкова визнав винними двох місцевих мешканців, 31 та 48 років, у підпалі автомобіля українського військовослужбовця. Їм призначено покарання — шість і п’ять років позбавлення волі відповідно.
Як повідомили в Слобідській окружній прокуратурі Харкова, чоловіків засуджено за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період і за умисне знищення майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).
Слідство встановило, що наприкінці липня 2024 року обвинувачені через месенджер Telegram зв’язалися з особою, яка запропонувала їм за гроші підпалити транспортний засіб військового.
У ніч на 1 серпня 2024 року чоловіки знайшли авто «Jeep Grand Cherokee» камуфляжного кольору на проспекті Байрона в Харкові. Вони підпалили машину, використавши заздалегідь підготовлену легкозаймисту суміш.
Палії зафільмували підпал на мобільний телефон, щоб підтвердити виконання завдання, після чого залишили місце злочину. Обіцяної винагороди в 1000 доларів США вони так і не отримали — їх затримали правоохоронці.
До суду обидва фігуранти перебували під вартою. Під час розгляду справи визнали провину повністю.
Обвинувальний вирок виніс Слобідський райсуд Харкова. Триває строк на подання апеляційної скарги.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що в Харкові судитимуть
двох підлітків за підпали авто військових.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости