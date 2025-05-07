07.05.2025 12:11 Рита Парфенова

Двоє харків’ян засуджені до шести і п’яти років за підпал авто військового у Харкові

Чоловіки отримали завдання через Telegram підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ за грошову винагороду. Машина вигоріла, але винагороду вони не отримали — підозрюваних викрили та засудили.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Слобідський районний суд Харкова визнав винними двох місцевих мешканців, 31 та 48 років, у підпалі автомобіля українського військовослужбовця. Їм призначено покарання — шість і п’ять років позбавлення волі відповідно.

Як повідомили в Слобідській окружній прокуратурі Харкова, чоловіків засуджено за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період і за умисне знищення майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

Слідство встановило, що наприкінці липня 2024 року обвинувачені через месенджер Telegram зв’язалися з особою, яка запропонувала їм за гроші підпалити транспортний засіб військового.

У ніч на 1 серпня 2024 року чоловіки знайшли авто «Jeep Grand Cherokee» камуфляжного кольору на проспекті Байрона в Харкові. Вони підпалили машину, використавши заздалегідь підготовлену легкозаймисту суміш.

Палії зафільмували підпал на мобільний телефон, щоб підтвердити виконання завдання, після чого залишили місце злочину. Обіцяної винагороди в 1000 доларів США вони так і не отримали — їх затримали правоохоронці.

До суду обидва фігуранти перебували під вартою. Під час розгляду справи визнали провину повністю.

Обвинувальний вирок виніс Слобідський райсуд Харкова. Триває строк на подання апеляційної скарги.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові судитимуть двох підлітків за підпали авто військових.